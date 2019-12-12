عبد المهدي عن حادثة

2019/12/12 | 18:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن حادث الوثبة الإجرامي يؤكد وجود مجموعات منظمة تمارس القتل والترويع وتعطيل الدولة تحت

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