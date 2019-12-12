2019/12/12 | 18:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه يرغب في تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونايتد يرغب في تعزيز صفوفه لمواصلة عروضه المميزة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونايتد يرغب في تعزيز صفوفه لمواصلة عروضه المميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).