القضاء يعلن مباشرته بالتحقيق باحداث ساحة الوثبة

2019/12/12 | 18:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن المباشرة باجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل شاب في ساحة الوثبة.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا الامن الوطني يباشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة".

واضاف "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

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