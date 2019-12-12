السوداني: ماحصل في الوثبة مؤشر على تدهور أمني خطير

2019/12/12 | 18:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان استهداف المتظاهرين مؤشر على تدهور امني خطير.

وقال السوداني في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "استهداف المتظاهرين في السنك والخلاني والجريمة البشعة في ساحة الوثبة مؤشر على تدهور أمني خطير يستدعي ضمان سيادة القانون وحفظ حياة المتظاهر السلمي".

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