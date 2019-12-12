2019/12/12 | 18:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير أوروبا لدى العراق يصف أحداث الوثبة بـ'المشينة' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير أوروبا لدى العراق يصف أحداث الوثبة بـ'المشينة' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).