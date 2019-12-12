وزارة الصناعة:قدمنا تسهيلات استثمارية لدعم المنتوج الوطني

2019/12/12 | 18:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، تقديم تسهيلات استثمارية لدعم المنتوج الوطني.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوزارة أبرمت عقوداً مع القطاع الخاص بهدف تأهيل وتشغيل المصانع وفق الفرص الاستثمارية”، مبيناً أن “الوزارة طرحت جميع شركاتها الى الاستثمار بهدف تطوير الصناعة ودعم

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