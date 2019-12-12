هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يبحث مع معهد القانون الدولي إقرار القوانين والتشريعات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وكالة صدى الاعلام للانباء.
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