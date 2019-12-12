2019/12/12 | 18:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الخميس في مكتبه الرسمي ببغداد السيد وليام سـبينس سـبينسر المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان والسيد نجم الخفاجي مدير مكتب العراق للمعهد، وجـرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس النواب ومعهد القانون الدولي فضلاً عن مناقشة عدد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يبحث مع معهد القانون الدولي إقرار القوانين والتشريعات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يبحث مع معهد القانون الدولي إقرار القوانين والتشريعات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يبحث مع معهد القانون الدولي إقرار القوانين والتشريعات التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).