الشرطة تتخطى امانة بغداد بثلاثية ودياً

2019/12/12 | 19:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق الشرطة بكرة القدم، على نظيره امانة بغداد، بنتيجة بلغ قوامها ثلاث اهداف دون رد، في المواجهة الودية التي ضيفها ملعب الامانة مساء اليوم، الخميس، ضمن اطار استعدادات الفريقين للمناسبات الكروية المقبلة.وتناوب على تسجيل الاهداف كل من مروان حسين و علاء عبد الزهرة و كرار محمد خلال احداث الشوط الثاني بعد ان انتهى

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