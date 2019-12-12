واشنطن تصدر بياناً قوياً بشأن الاحتجاجات في العراق: التظاهرات سلمية وقانونية وعادلة

2019/12/12 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ادانت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، عمليات الاختطاف واعمال العنف في المظاهرات في المدن العراقية.وذكرت السفارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انها “تواصل تلقي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل”.واضاف “لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح […]

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