مقذوف حربي من مخلفات داعش يتسبب باستشهاد طفل في قضاء الشرقاط

2019/12/12 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة صلاح الدين ،اليوم الخميس، استشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار مقذوف حربي في قرية كنعوص شمال غربي الشرقاط فيما ألقت القبض على عنصر منتمٍ الى عصابات داعش الإرهابية في تكريت.

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