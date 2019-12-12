محكمة بلجيكية: الغرامة أو استعادة

2019/12/12 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمرت محكمة في بروكسل، الحكومة البلجيكية، الخميس، بالمساعدة في جلب 10 أطفال ولدوا في سوريا لبلجيكيين من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، إلى البلاد، أو دفع غرامة.وقالت المحكمة إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و7 سنوات، يجب جلبهم إلى بلجيكا في غضون ستة أسابيع.ويقبع هؤلاء الأطفال الآن في مخيم الهول للاجئين، شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة الكورد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وأوضحت المحكمة أنه "إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القنصلية والوثائق الإدارية للأطفال، ستُغّرم 5 آلاف يورو (5511 دولار) عن كل طفل يوميا".وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس لمحطة إذاعة عامة، إن الحكومة "مستعدة لاستعادة الأطفال إذا لم تكن مضطرة لجلب أمهاتهم معهم".وفي الشهر الماضي، طلبت المحكمة من الحكومة استعادة امرأة كان زوجها يقاتل في صفوف داعش وطفليها، خلال 75 يوما.

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