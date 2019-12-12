موسكو تعرب عن أملها بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة العراقية في الموعد المحدد

2019/12/12 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تعول على أن يتمكن العراق من تقديم مرشح لمنصب رئيس حكومة البلاد في الموعد المقرر لذلك.

وأشارت زاخاروفا، في موجز صحفي، إلى أن الرئيس العراقي يجري حاليا مشاورات نشطة مع أبرز الكتل النيابية حول تشريح رئيس للوزراء، معربة عن أمل موسكو في أن تثمر هذه المشاورات، وفي مواعيد محددة وفق دستور العراق، "قرارا توافقيا سيمنع حدوث فراغ في السلطة يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الداخلية".

وأشارت المتحدثة إلى أن روسيا تدعم السلطات العراقية في جهودها الرامية إلى بناء حوار وطني شامل يراعي مصالح جميع المكونات العرقية والدينية للمجتمع العراقي، وكذلك إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وشددت زاخاروفا على ضرورة أن "يتم حل المشكلات السياسية الداخلية في هذا البلد بأيدي المواطنين العراقيين أنفسهم"، بعيدا عن أي تدخل خارجي، مضيفة: "نأمل ألا يجد الشعب العراقي نفسه من جديد..



رهينة لألاعيب ومطامح سياسية خارجية، وألا يتحول العراق إلى مسرح لتصفية حسابات بين أطراف فاعلة خارجية".

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