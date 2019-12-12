شرطة ديالى تعلن اعتقال 242 ارهابيا بينهم 15 قياديا خلال 2019

2019/12/12 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، اعتقال 242 ارهابيا بينهم 15 قياديا خلال عام 2019.

وقالت القيادة في احصائية اطلعت عليها "الغد برس"، ان "العام الجاري 2019 شهد اعتقال 242 ارهابيا بينهم 15 من القيادات في محافظة ديالى".

وأضافت أنه "العام الجاري شهد أيضا تنفيذ 3672 مذكرة القاء قبض بحق مطلوبين واعتقال 4 متهمات بالاتجار بالبشر، فضلا عن عدد من تجار المخدرات، وقتل عدد من عناصر داعش والانتحاريين خلال 27 عملية إستباقية".

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