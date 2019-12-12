2019/12/12 | 19:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، حقيقة انتماء قتلة الشاب المغدور في الوثبة إلى "الجوكر".

وقال خلف في

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