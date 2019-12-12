خطاب المرجعية ورسائل الرد الامريكي ....معاقبة قادة الحشد انموذجا

2019/12/12 | 19:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ ضياء البصري

ما ان وضعت المرجعية الدينية رؤيتها الواضحة في تحييد المطالب المشروعة عن المخططات الامريكية المشبوهة وتمييز خطوط الاندساس والتخريب حتى بدأ المخطط الامريكي

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