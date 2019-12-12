بالوثيقة.. اتحاد الكرة القطري يتحمل علاج لاعب منتخب العراق تعرض للاصابة في خليجي 24

2019/12/12 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أبلغ الاتحاد القطري لكرة القدم مدير مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي في سبيتار بالدوحة باشعار رسمي، بأنه سيتحمل نفقات علاج لاعب المنتخب العراقي امجد عطوان والذي اصيب بخليجي 24.

وذكرت الوثيقة ان" الاتحاد القطري سيتحمل نفقات علاج اللاعب وسيتم الدفع خلال 45 يوما من استلام الفاتورة،حسب شروط الدفع المتفق عليها".

وكان امجد عطوان قد تعرض للاصابة خلال لقاء البحرين في الدور نصف النهائي بخليجي 24 التي اختتمت في الدوحة وخسر المنتخب العراقي اللقاء بركلات الترجيح.

بغداد اليوم- متابعة

ثار نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نزول مشجع لأرضية ملعب المباراة، التي جمعت فريقه أمام نظيره باير ليفركوزن الألماني.

وقام المشجع بجذب رونالدو من رقبته، حتى يستطيع التقاط صورة تذكارية معه، وه

بغداد اليوم- بغداد

عقدت الاتحادات الرياضية العراقية، الخميس (12 كانون الاول 2019)، اجتماعا في فندق بابل لمناقشة واقع الرياضة العراقية بعد اقرار البرلمان لقانون اللجنة الاولمبية، فيما انتقد عدد من هذه الاتحادات عمل لجنة القرار 140.

وتحدث عدد من

بغداد اليوم- متابعة

أسدل الستار عن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول، والتي شهدت الكثير من النتائج المثيرة كعادت البطولة الأوروبية الأقوى والأهم على مستوى الأندية.

واكتمل نصاب الأ

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