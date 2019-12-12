انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا 73 مليار قدم مكعب

2019/12/12 | 19:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 73 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

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