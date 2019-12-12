2019/12/12 | 19:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإسباني “الليجا” بشكل رسمي، عن توزيع مبالغ حقوق البث التلفزيوني عن موسم 2018-2019، حيث تم توزيع مبلغ يصل إلى 1420 مليون يورو على أندية المسابقة، مقارنة بـ 1325 مليون يورو خلال الموسم الذي سبقه، فيما حصلت أندية دوري الدرجة الثانية على 206 ملايين يورو.ويعد نادي برشلونة صاحب النصيب الأكبر من دخل البث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يتفوق على الريال في حقوق البث التلفزيوني بفارق 11 مليون يورو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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