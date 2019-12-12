2019/12/12 | 19:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة السودانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم درمان.وأفاد ناشطون بأن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها لأراض سكنية، وحسابات مصرفية باسمها، فضلا عن شركات ترأس مجالس إدارتها.إلى ذلك، يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النيابة السودانية:اعتقال زوجة البشير على خلفية تهم بفساد مالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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