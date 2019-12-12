الحريري يبحث إمكانية الحصول على مساعدة من صندوق النقد والبنك الدوليين

2019/12/12 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء سعد الحريري، اليوم الخميس، مع صندوق النقد والبنك الدوليين إمكانية الحصول على مساعدة فنية في شكل خطة إنقاذ السندات الدولارية.

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