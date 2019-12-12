2019/12/12 | 19:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بعض المدن الجزائرية، اليوم الخميس، مناوشات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين للانتخابات الرئاسية، فيما أغلقت مكاتب اقتراع واستمرت الاحتجاجات في مدن أخرى.وأفاد موقع “كل شيء عن الجزائر” بوقوع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة البويرة التي خرب المتظاهرون فيها صناديق الاقتراع، في حين أغلقت جميع مكاتب الانتخابات في مدينة بجاية، وفقا لما نقلته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات بين مقاطعي الانتخابات وقوات الامن في الجزائر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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