وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء سجن في السعودية

2019/12/12 | 20:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لقي 3 نزلاء مصرعهم وأصيب 21 آخرون، اليوم الخميس، بحريق في سجن الملز في السعودية.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، إنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم، تعرض الجناح رقم 7 في الإدارة العامة لسجن الملز لحريق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف المتحدث أنه تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتابع "كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح".

وأوضح اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه "تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله".

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