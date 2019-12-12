السفارة الامريكية: ما حدث في ساحة الوثبة (شيء مروع) ولايمكن للحكومة الالتزام بالصمت

2019/12/12 | 20:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت السفارة الامريكية لدى بغداد، اليوم الخميس، ان ما حدث في ساحة الوثبة (شيء مروع)، لافتة الى انه لايمكن للحكومة الالتزام بالصمت.

وقالت السفارة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تواصل تلقي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل".





واضافت "لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت".

وادانت بشدة "استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلمية والقانونية والعادلة".

وتابعت انه "كما أن ما حدث في ساحة الوثبة اليوم هو شيء مروع"، مبينة انه "قلنا سابقاً وسوف نقولها مرة أخرى ، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه الى أن تتوقف عمليات الاختطاف والعنف".

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