مقتل 7 عناصر من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري بسامراء

2019/12/12 | 20:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل عناصر من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري وقع مساء اليوم في سامراء بصلاح الدين.ووقع الحادث عندما هاجم انتحاري يقود عجلة مفخخة نقطة امنية في قاطع عمليات سامراء حشد شعبي فوج ذي قار.واسفر التفجير عن مقتل 7 عناصر من الحشد.

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