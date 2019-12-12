العبودي مغرداً: لم أجد أبشع من جريمة ساحة الوثبة سوى مبرريها

2019/12/12 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

غرد النائب عن كتلة صادقون النيابية د نعيم العبودي ، اليوم الخميس، عن حادثة الوثبة وتداعياتها في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ،

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