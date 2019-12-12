مصدر امني لـ

2019/12/12 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن استشهاد 3 اطفال وجرح اخرين في انفجار لغم جنوب الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ"العهد

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