2019/12/12 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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الداخلية تعلن جمع معلومات كاملة عن منفذي حادثة الوثبة وتؤكد ورود مطالبات بتدخل امني

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، استشهاد واصابة 10 من عناصر الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالبت الخلية ان "انتحاريا استهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما ادى الى استشهاد سبعة من منتسب

بغداد اليوم- ديالى

منذ اسابيع عدة لم تسجل مناطق (حوض البزايز)، في اقصى جنوب محافظة ديالى، اي عمليات عنف تستهدف المدنيين او الارتال والنقاط الامنية بعدما كانت ميدان لاعمال عنف متكررة وتصدرت المواقف الامنية لعدة اشهر بسبب نشاط ملحوظ لخلايا داعش.

بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة قاطع الشمال للحشد الشعبي، الخميس 12 كانون الاول 2019، ادعاءات واتهامات مدير تربية كركوك بشأن تدخل الحشد الشعبي وممارسته ضغوطا فيما يخص التعيينات، فيما بينت أنها اصدرت كتابا رسميا منذ بداية العام الحالي يمنع المنتسبين

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