نشر تفاصيل قانون الاصلاح في اقليم كوردستان

2019/12/12 | 20:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الخميس، انه عن نشر تفاصيل مشروع قانون الاصلاح الذي اقره مجلس وزراء الاقليم.وقال "بسبب الاهمية البالغة لمشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الاخرى في اقليم كوردستان" الذي اقره مجلس وزراء اقليم كوردستان ولغرض المزيد من الحوار والمباحثات بشأنه تم ارساله الى البرلمان ولكي يطلع ويعلم الجميع مضامينه فانه يقوم بنشر نصه الكامل".ووفي الاطار ذاته من المقرر ان يجري برلمان كوردستان يوم الاثنين المقبل القراءة الاولى لمشروع قانون الاصلاحووفقا لبرنامج عمل الاجتماع فان البرلمان سيصوت لمقترح قانون الاعلانات التجارية والقراءة الثانية لمشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في اقليم كوردستان.وبحسب مصدر في برلمان كوردستان فان مشروع قانون الاصلاح لا يتطرق البتة الى قطع المخصصات الخاصة بالموظفين ما عدا رواتب مخصصات الاشخاص الذين تم تعيينهم بشكل غير قانوني وتم منحهم مناصب.وجاء في المادة الاولى من المشروع عن اهداف القانون انه جاء لتحقيق اسس المساواة والعدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في اقليم كوردستان والقضاء عن الانتفاع غير المستحق من الموازنة العامة ومنع هدر المال العام وكذلك مأسسة وتوحيد المديريات والدوائر ووحدات التقاعد المختلفة في المجالات المدنية والعسكرية وقوات الامن المحلية في وحدة تقاعد وطنية واحدة في اقليم كوردستان.كما اشار المادة الاولى ايضا الى ان القانون يهدف الى تنشيط ودعم مالية صندوق التقاعد ومنع اي صرفيات من الصندوق ماعدا ما يرد في قانون التقاعد المعمول به في الاقليم.كما يهدف القانون الى اعادة تنظيم تقاعد اصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة على اساس العمر والشهادة وسنوات الخدمة.

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