هيومن رايتس ووتش تطالب بحماية المتظاهرين في العراق

2019/12/12 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان، من تزايد عمليات قتل وخطف المتظاهرين في العراق.

وطالبت هيومن رايتس ووتش في بيان، الحكومة العراقية بالبدء بحماية مواطنيها، عبر إنهاء أعمال العنف غير القانونية، التي تشنها قواتها الأمنية ضد المتظاهرين، واتخاذ إجراءات فعالة ضد الجماعات التي تهاجمهم حاليا، واتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على أي شخص اختطفته تلك الجماعات، واعتقال أي شخص مسؤول عن القتل وباقي الجرائم ومحاكمته، مضيفة ان عدم حدوث ذلك، يعني استمرار تزايد عدد القتلى، ومواجهة رئيس الوزراء المقبل، والحكومة الجديدة في العراق، مهمة شاقة في استعادة سيادة القانون.

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