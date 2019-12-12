2019/12/12 | 20:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن إتباع آلية جديدة لتصدير النفط الفائض عن الحاجة المحلية لزيادة الإيرادات المالية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلية جديدة لتصدير النفط الفائض عن الحاجة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلية جديدة لتصدير النفط الفائض عن الحاجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).