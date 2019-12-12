2019/12/12 | 21:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد منتوجات قسم الزراعية والثروة الحيوانية في مزرعة فدك من الحليب ومشتقاته، زيادة في نسب الإنتاج دعماً للمنتج الوطني وخدمة للمواطن العراقي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيادة إنتاج ألبان مزرعة فدك دعماً للمنتج الوطني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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