2019/12/12 | 21:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب نادي القوة الجوية في لقاءه الثاني ضمن معسكره المقام في تونس استعدادا لدوري ابطال العرب وفاز الجوية على بن عروس التونسي برباعية نظيفة حملت امضاء ثلاثة لاعبين من العريق.وسجل الأهداف ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم وعلي حصني العائد مرة اخرى الى الملاعب.وسبق وان فاز الجوية على الافريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوة الجوية يهزم بن عروس التونسي برباعية استعدادا لدوري ابطال العرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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