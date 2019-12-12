الصدر يوجه طلبا الى القوات الامنية والمتظاهرين بشأن الحشد الشعبي و المندسين

2019/12/12 | 21:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- اكدت صفحة صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، ان سمعة القوات الامنية والثوار على المحك، داعيا اياهم الى ابعاد المجاهدين من الحشد الشعبي عن ساحات الاحتجاج، فضلا عن المندسين والوقحين.وقال العراقي في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،انه “وأسفاه اذا حدث اعتداء على المتظاهرين السلميين..نسارع ...

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