إيران تطلق خدمة {البريد الطائر} وتخفض أسعار الإنترنت

2019/12/12 | 21:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، اليوم الخميس، إطلاق خدمة {بوست بلاس} لنقل الحزم البريدية بالطائرات المسيرة، وبذلك ستكون كل نقاط ايران قابلة للوصول.

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