ليفربول يحسم التعاقد مع نجم سالزبورج

2019/12/12 | 21:06 - المصدر: العهد نيوز

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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول نجح في حسم صفقة مميزة من نادي ريد بول سالزبورج.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن

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