2019/12/12 | 21:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي المؤمن

تعديل القوانين والدستور وإصلاح النظام السياسي وإجراء الانتخابات المبكرة، لاتتم إطلاقاً دون وجود حكومة انتقالية مؤقتة يختارها البرلمان الحالي.

والبرلمان لايعمل إلّا بالسياقات الدستورية والقوانين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لنترك فوضى الشعارات والسلوكيات ونتحدث في الآليات العملية للتغيير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لنترك فوضى الشعارات والسلوكيات ونتحدث في الآليات العملية للتغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).