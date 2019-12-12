واتساب ستتخلى عن ملايين المستخدمين مستقبلاً!

2019/12/12 | 21:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “واتساب” المملوكة لـ”فيسبوك” أنها اتخذت قراراً بوقف عمل تطبيق “واتساب” قريباً على إصدارات قديمة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية “آي أو إس” و”أندرويد” و”ويندوز موبايل”.ووفقاً لتقارير من الشركة ذكرها موقع “لايف هاكر” الألماني، فإن ملايين المستخدمين ممن ما زالوا يملكون هواتف ذكية قديمة سيُحرمون، دون استثناء، من استخدام خدمات التواصل لـ”واتساب”.وستُنهي الشركة عمل تطبيقها

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