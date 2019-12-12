مخطط إسرائيلي غربي لتنفيذ عمليات إرهابية بدول عربية

2019/12/12 | 21:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة لبنانية، عن مخطط إسرائيلي- غربي بتمويل خليجي، لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من الدول العربية، بهدف خلط الأوراق وتعميم الفوضى في هذه الدول....

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