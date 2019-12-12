2019/12/12 | 21:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت “تويتر” تعديلا جديدا على تطبيقها في خطوة لجعله أكثر عملية، وتشجيع المستخدمين على استعماله في ظل المنافسة الكبيرة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي.وتبعا للمبرمج، نولان أوبران، فإن نسخة الويب الخاصة بـ “تويتر” باتت تمكن المستخدم من تحميل صور بدقة أكبر.وأشار المبرمج إلى أن الميزة الجديدة أتت بعد أن غير “تويتر” طريقة التعامل مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر تدخل تعديلات على تطبيقها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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