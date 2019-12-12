مواطنون شبك، يصيبهم اليأس بسبب الاعتداءات التي طالت المتظاهرين في العراق

2019/12/12 | 21:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي عبر البعض من أبناء الشبك عن عدم رضاهم لما حصل ويحصل في وطنهم بشكل عام وما حصل في ذي قار بشكل خاص، وأن ما حصل قد أصابهم باليأس من حصولهم ولو على بذرة خير في داخل العراق وخصوصا بعد الطريقة الاستفزازية لوزارة التربية التي صدمت الجميع بعد إعلان نتائج …

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