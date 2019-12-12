المالية النيابية تستبعد ارسال قانون موازنة 2020 قبل نهاية العام الجاري

2019/12/12 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ارسال قانون موازنة العام 2020 الى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.

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