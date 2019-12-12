%80 من المطاعم والمقاهي مهددة بالإغلاق في الكويت

2019/12/12 | 21:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مصدر مسؤول في بلدية الكويت إغلاق أكثر من 80% من المطاعم والمقاهي المرخصة داخل البلاد، في حال تطبيق قرار المجلس البلدي بخصوص منع “الشيشة” في الأماكن المغلقة.ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر، أن “نشاط المقهى يصدر به ترخيص من وزارة التجارة، تحت مسمى مقهى تقديم الشيشة، ومصنف لدى البلدية برقم 755، ووضع قانون

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