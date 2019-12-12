بدعم إيراني.. مقرب من المالكي “مرشحاً” لرئاسة الوزراء

2019/12/12 | 21:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الخميس، عن اتفاق قوى سياسية موالية لإيران، عن ترشيح #محمد_شياع_السوداني، المقرب من زعيم حزب #الدعوة #نوري_المالكي، لرئاسة الحكومة العراقية خلفاً لعادل […]

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