احدهم كان مفخخا..اعتقال ثلاثة دواعش في الانبار وصلاح الدين

2019/12/12 | 21:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ثلاثة دواعش في الانبار وصلاح الدين

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