2019/12/12 | 21:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد سبعة من مقاتلي اللواء 314 في الحشد الشعبي، الخميس، اثناء تصديهم للهجوم “الداعشي” في قاطع عمليات سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن حصيلة التصدي للهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر “داعش” في جزيرة غرب سامراء بلغت سبعة شهداء من اللواء 314 في الحشد الشعبي.وأضاف، أن التصدي للتعرض مازال مستمرا.وكانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد سبعة من مقاتلي اللواء 314 بالحشد اثناء تصديهم للهجوم الداعشي في سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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