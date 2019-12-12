الجوية يهزم بن عروس التونسي برباعية استعدادا لدوري ابطال العرب

2019/12/12 | 21:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغدبرس:

تغلب نادي القوة الجوية في لقاءه الثاني ضمن معسكره المقام في تونس استعدادا لدوري ابطال العرب

وفاز الجوية على بن عروس التونسي برباعية نظيفة حملت امضاء ثلاثة لاعبين من العريق.

وسجل الأهداف ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم وعلي حصني العائد مرة اخرى الى الملاعب.

وسبق وان فاز الجوية على الافريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيتوجه غدا وفد الصقور صوب الحزائر من اجل مواجهة مولودية الجزائر

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