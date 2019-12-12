الصقور تطير إلى الجزائر تحضيراً لملاقاة مولودية غداً

2019/12/12 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

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يتوجه فريق القوة الجوية بكرة القدم إلى الجزائر يوم غد الجمعة استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر والتي ستقام يوم الإثنين المقبل ضمن إياب

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