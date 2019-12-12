2019/12/12 | 21:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يتوجه فريق القوة الجوية بكرة القدم إلى الجزائر يوم غد الجمعة استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر والتي ستقام يوم الإثنين المقبل ضمن إياب دور الـ١٦ من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال.

ودخل الجويون بمعسكر تدريبي في تونس لمدة خمسة أيام خاض من خلاله مباراتين وديتين تمكن فيها من التغلب على الوادي الإفريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،فيما فاز اليوم على بن عروس التونسي برباعية نظيفة سجلت الأهداف عن طريق ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم ماجد وعلي حصني.

فيما أكد المدرب المساعد لؤي صلاح أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا كثيرا من هذا المعسكر وذلك من خلال الأجواء القريبة على الجزائر فضلا عن الوقوف على جاهزية اللاعبين والتشكيلة المثالية التي تمثل الصقور في اللقاء الحاسم أمام مولودية الجزائر.

وأشار صلاح إلى أن الجميع مصصم على الخروج بنتيجة ايجابية والتواجد في دور الثمانية على الرغم من قوة الفريق الجزائري.

يذكر أن مباراة الاياب بين الفريقين ستقام يوم الاثنين المقبل الموافق السادس عشر من الشهر الجاري،علما ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف والتي اقيمت في مدينة اربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح: الجوية استفاد من معسكره ونتطلع لتجاوز المولودية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح: الجوية استفاد من معسكره ونتطلع لتجاوز المولودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).