القبض على 135 شخصا بتهمة ممارسة طقوس عبادة الشيطان في ايران

2019/12/12 | 21:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 135 شخصا في مقاطعة دماوند شرق العاصمة طهران بتهمة ممارسة طقوس "عبادة الشيطان".

وأفاد المدعي العام لمقاطعة دماوند، إبراهيم بسابي، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه، وفقا لتقارير أمنية، فقد تم اعتقال 135 شابة وشابا، في مقاطعة دماوند "يرتدون رموزا شيطانية".



وأضاف أن 7 منهم محتجزون حاليا، في حين تم إطلاق سراح الباقين بكفالة.

وأشار بسابي إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم كانت بحوزتهم مخدرات وسكاكين، إلى جانب قيامهم بأنشطة غير قانونية مثل الوشم.

وذكر بسابي أن التحقيق جار في القضية، داعيا المواطنين إلى إبلاغ أجهزة الأمن "بالأطراف والأحزاب المشبوهة".

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