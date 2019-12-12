غدا.. وفد الجوية الكروي يغادر تونس الى الجزائر قبل لقاء مولدية

2019/12/12 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

يتوجه فريق القوة الجوية بكرة القدم إلى الجزائر يوم غد الجمعة قبل لقاء مولودية الجزائري يوم الإثنين...





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